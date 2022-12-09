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Bekçiler kokudan şüphelendi, evden çıkanlar şoke etti

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İstanbul'da devriye görevini yapan bekçiler aldıkları kokudan şüphelenerek polis ekipleriyle birlikte baskın yapılan evden çıkanlar emniyet birimlerini de şoke etti.

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