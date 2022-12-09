Anasayfa Video Galeriler Gündem Bekçiler kokudan şüphelendi, evden çıkanlar şoke etti Bekçiler kokudan şüphelendi, evden çıkanlar şoke etti 09 Aralık 2022 Cuma Saat: 10:40 Güncelleme: 09 Aralık 2022 Cuma 10:40 İstanbul'da devriye görevini yapan bekçiler aldıkları kokudan şüphelenerek polis ekipleriyle birlikte baskın yapılan evden çıkanlar emniyet birimlerini de şoke etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6392e66caf609f5fee29a143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı Polisten kaçarken ineklere yakalandı İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine dev operasyon Karamollaoğlu'ndan tepki çekecek çocuk gelin açıklaması Tren istasyonunda korkunç an kamerada Kabus geri döndü: 13 bin kuş itlaf edildi Rusya'da AVM'de yangın! Ölü ve yaralılar var 90 yaşındaki kadın banka soygununu böyle engelledi TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan asgari ücret açıklaması