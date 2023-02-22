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Beklenen İstanbul depremi için bu sefer Kandilli tarih verdi

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat, beklenen büyük İstanbul depremi için hem tarih hem de büyüklük tahmininde bulundu.

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