Anasayfa Video Galeriler Gündem Beklenen İstanbul depremi için bu sefer Kandilli tarih verdi Beklenen İstanbul depremi için bu sefer Kandilli tarih verdi 22 Şubat 2023 Çarşamba Saat: 08:05 Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat, beklenen büyük İstanbul depremi için hem tarih hem de büyüklük tahmininde bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f5a28f21d5514a0c5e9213" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu: ''İstanbul'da 100 bin bina var. Hep beraber dönüşecek'' Binaları yerle bir olan 6 müteahhit daha gözaltında AK Partili isim, Tanju Özcan’a su şişesi fırlattı Elazığ’da fay hattındaki zemin sıvılaşması böyle görüntülendi AFAD'dan deprem bölgesi için ''hayati'' uyarı Erdoğan'dan Ümit Özdağ'a: ''Be ahlaksız, be namussuz, be adi!'' Dünyanın gözü Rusya'da... Putin beklenen açıklamayı yaptı ''İçinde sır olan bir olay...'' Bahçeli'nin sözleri kafa karıştırdı 7.6'lık depremin merkezi Elbistan'da binalar böyle yıkıldı