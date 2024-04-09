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  4. Beklenen İstanbul depremi için yüreklere su serpen sözler: ''Rahat uyuyabilirsiniz''

Beklenen İstanbul depremi için yüreklere su serpen sözler: ''Rahat uyuyabilirsiniz''

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Jeoloji Mühendisi Dr. Mehmet Salih Bayraktutan, beklenen Marmara depremiyle yüreklere su serpen açıklamalarda bulundu. Bayraktutan, ''İstanbul'da iddia edilen yıkıcı deprem olmayacak. İstanbul'un en büyük şansı, zeminin geoteknik dayanımı yüksek kayalardan oluşmasıdır. Zemin ve eviniz sağlamsa; rahat uyuyabilirsiniz'' dedi.

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