Anasayfa Video Galeriler Gündem Beklenen kar gelmedi; İstanbul'un barajlarının hali ortaya çıktı! Beklenen kar gelmedi; İstanbul'un barajlarının hali ortaya çıktı! 04 Ocak 2023 Çarşamba Saat: 13:10 Güncelleme: 04 Ocak 2023 Çarşamba 13:10 İstanbul'da barajlardaki su seviyesi azalmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 32,42 olarak açıklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63b5509308d82835321cf693" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gökçe Barajı'nda su seviyesi azaldı; Yalova'nın 30 günlük suyu kaldı İstanbul'da anahtarlık şeklindeki suikast tabancasıyla saldırı 9 araç birbirine girdi; yol savaş alanına döndü İstanbul'da taksici kaldırımdaki skuterli kadına çarptı İstanbul Boğazında deniz anası istilası Selin ortasında mahsur kaldılar; otobüsün üzerine tırmandılar İstanbul'da bir kamyon alev topuna döndü AK Parti ve MHP'den emekli maaşına ek zam teklifine ret Selçuk Bayraktar anlattı: Yerli İHA TB-1'e 4-5 yıl süren engelleme!