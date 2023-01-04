Beklenen kar gelmedi; İstanbul'un barajlarının hali ortaya çıktı!

İstanbul'da barajlardaki su seviyesi azalmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 32,42 olarak açıklandı.

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