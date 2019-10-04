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  3. 04 Ekim 2019 21:45

Beklenen yağış Edirne'de başladı

Edirne’de, şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Meteoroloji'nin günler öncesinden uyardığı şiddetli yağış ve fırtına kenti etkisi altına aldı, 5 dakika gibi kısa bir sürede cadde ve sokaklar göle döndü.

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