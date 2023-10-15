Anasayfa Video Galeriler Gündem Bel çantalı düzenekle akıl almaz kredi kartı hırsızlığı kamerada Bel çantalı düzenekle akıl almaz kredi kartı hırsızlığı kamerada 15 Ekim 2023 Pazar Saat: 12:55 Güncelleme: 15 Ekim 2023 Pazar 12:55 İstanbul'da kredi kartlarındaki temassız ödeme özelliğini fırsat bilen dolandırıcıların bel çantasında kurdukları düzenekle yaptıkları kredi kartı dolandırıcılığı kameralara takıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652bb72a8919ed499226f383" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da zemini kayan apartman mühürlendi Aşiret düğününde takı şov! Yağmur gibi yağdı Yolcu otobüs devrildi; ölü ve yaralılar var 2 terörist daha etkisiz hale getirildi Fethiye, kuvvetli yağış sonrasında sular altında kaldı Hamas’tan İsrail’e denizden sızma girişimi anı kamerada Gökyüzünde halkalı Güneş tutulması şöleni İsrail bomba yağdırdı! 100'den fazla hedef vuruldu Yabancı uyruklu bir kişi evini ateşe verdi: 19 kişi mahsur kaldı