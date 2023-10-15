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  4. Bel çantalı düzenekle akıl almaz kredi kartı hırsızlığı kamerada

Bel çantalı düzenekle akıl almaz kredi kartı hırsızlığı kamerada

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İstanbul'da kredi kartlarındaki temassız ödeme özelliğini fırsat bilen dolandırıcıların bel çantasında kurdukları düzenekle yaptıkları kredi kartı dolandırıcılığı kameralara takıldı.

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