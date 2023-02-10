Anasayfa Video Galeriler Gündem Belçika İstiklal Marşlı ile yankılandı Belçika İstiklal Marşlı ile yankılandı 10 Şubat 2023 Cuma Saat: 20:05 Güncelleme: 10 Şubat 2023 Cuma 20:05 Uluslararası yardım ve destek mesajları art arda gelirken Belçika'nın Antwerp kentindeki Katedralde, İstiklal Marşı çalındı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e67961165ed23b3557a503" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hatay’da deprem sonrası dehşete düşüren görüntü ''Suriyeli hırsız'' denmişti, deprem gönüllüsü çıktı Yol kesip yağma yapan şerefsizler yakalandı! Antakya'daki yıkım, uydu fotoğrafında Deprem bölgesinde televizyon ekibinin kamerasını çaldılar Deprem bölgesi için canlı yayında çirkin provokasyon Özel Harekat'tan Çin'in kurtarma ekibine özel destek Şanlıurfa'da deprem sonrası korkutan manzara! Celal Şengör’den Erdoğan’a: “Tenkit edene şerefsiz diyor”