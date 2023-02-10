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Belçika İstiklal Marşlı ile yankılandı

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Uluslararası yardım ve destek mesajları art arda gelirken Belçika'nın Antwerp kentindeki Katedralde, İstiklal Marşı çalındı

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