Belçika İstiklal Marşlı ile yankılandı

''Deprem ders'' tartışması istifa getirdi... Dilara Gönder, istifa etti!

Adıyaman'da deprem kurbanları için toplu mezar kazıldı

Yağmacıları tek tek sıraya dizdiler: Saklanmayın, siz vatan hainisiniz!

5 gündür enkaz altında olan Taha Duymaz'ın o videosu kahretti: Yarına kadar kalır mıyım bilmiyorum