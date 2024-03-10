Anasayfa Video Galeriler Gündem Belediye başkan adayından rakibine çirkin sözler: ''Kızım az kendine gel ya'' Belediye başkan adayından rakibine çirkin sözler: ''Kızım az kendine gel ya'' 10 Mart 2024 Pazar Saat: 13:25 Güncelleme: 10 Mart 2024 Pazar 13:25 Ordu’nun Çamaş ilçesinde Cumhur İttifakı'nın adayı Mahmut Ayparçası’nın, CHP'nin adayı Leyla Çıtır'a hakaret ettiği görüntüler büyük tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ed8a98375ddc59c508dec3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan ''Mazlum'' ve ''Küçük enişte'' çıkışı Güzellik merkezinde ''topuklu ayakkabı'' dayağı! Kadına kabusu yaşattı Sanal alemde yeni tehdit: Yapay zekayla ''çıplak'' şantaj! Mağdur sayısı artıyor İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu 4 ilde Mahzen operasyonu: Suç örgütü çökertildi! İstanbul'da 11 katlı rezidansta yangın paniği DEAŞ'a bir operasyon daha: Çok sayıda gözaltı var! Beşiktaş Kulübü’nün borcu belli oldu Kuyumcuda 3.5 milyon TL’lik soygun!