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Belediye başkan yardımcısına satırlı saldırı girişimi

İzmir'in Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Yavuz Selim Özgen'e satırla saldırı girişimi saniye saniye kameralara yansıdı.

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