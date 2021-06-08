Anasayfa Video Galeriler Gündem Belediye başkan yardımcısına satırlı saldırı girişimi Belediye başkan yardımcısına satırlı saldırı girişimi 08 Haziran 2021 Salı Saat: 20:00 İzmir'in Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Yavuz Selim Özgen'e satırla saldırı girişimi saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60bfa227cc94121f9e793173" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Mafya-siyaset'' ilişkilerinin araştırılması için verilen önerge reddedildi Kars'tan acı haber: Bir astsubay şehit oldu, 3 kişi hayatını kaybetti Vali açıkladı: İzmir'de koronavirüs vaka sayısında son durum Marmara'da müsilaj seferberliği: Deniz salyası böyle temizleniyor Kılıçdaroğlu'ndan Melih Bulu'ya istifa çağrısı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokatlı saldırı kamerada Çanakkale Boğazı'nda musilaj kabusu: Yeniden artış gösterdi Ebru Polat o haberi izlerken çileden çıktı: Dışarıda ezik olanlar evde kadın döverler... Kartallı Çocuklar Geleceğe ‘Robotik Kodlama Eğitimi’ ile Hazırlanıyor