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  4. Belediye Başkan Yardımcısı'ndan şok itiraf: ''Kaçak öğrenci olarak gittim full çıkardım''

Belediye Başkan Yardımcısı'ndan şok itiraf: ''Kaçak öğrenci olarak gittim full çıkardım''

Türkiye günlerdir KPSS'deki skandalı konuşurken, Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı İzel Zenginobuz 12 yıllılk itirafıyla dikkat çekti.

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