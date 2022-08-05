Anasayfa Video Galeriler Gündem Belediye Başkan Yardımcısı'ndan şok itiraf: ''Kaçak öğrenci olarak gittim full çıkardım'' Belediye Başkan Yardımcısı'ndan şok itiraf: ''Kaçak öğrenci olarak gittim full çıkardım'' 05 Ağustos 2022 Cuma Saat: 13:20 Türkiye günlerdir KPSS'deki skandalı konuşurken, Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı İzel Zenginobuz 12 yıllılk itirafıyla dikkat çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62eceef95ab1292fc3114583" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Civan Canova'dan üzücü haber: Akciğerimde kitle tespit edildi İstanbul'da şehir eşkıyası kamerada! Ordu'da kıyıya vuran mayın imha edildi Ümit Özdağ'dan ''siyaset uzmanıyım'' diyen AK Partili isme ince ayar Define kazısında korkunç son! Kazdığı çukurda hayatını kaybetti Defne Samyeli ''ayağıma dolanıyor'' deyip sahnede eteğini çıkarıp attı Alkollü sürücü polisi isyan ettirdi Gece kulübü yangını: En az 13 kişi öldü, 35 yaralı Sosyal medyayı sallayan ''Zam''piyonlar Ligi videosu