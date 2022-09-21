Anasayfa Video Galeriler Gündem Belediye başkanı açıkladı: ''1 aylık suyumuz kaldı, kesintilere başlayacağız'' Belediye başkanı açıkladı: ''1 aylık suyumuz kaldı, kesintilere başlayacağız'' 21 Eylül 2022 Çarşamba Saat: 15:45 Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kentin 1 aylık suyunun kaldığını açıkladı. Bilgin, ''Önümüzdeki süreçte haftanın 1 günü, bölgesel olarak su kesintilerine başlayacağız'' ifadelerini kullandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/632b0762d1fdab579a3b6a13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Üvey baba vicdansızlığı kamerada! Küçük çocuğu öldürmekten beter etti Perinçek: ''Şam ziyaretimizi AK Parti'nin Amerikancı kanadı engelledi'' ''Cumartesi Anneleri'' duruşması öncesi ortalık karıştı İran'da Mahsa Amini öfkesi büyüyor! Kadınlar sokakta başörtülerini yaktı Marmaris'te orman yangını! Alevler korkunç boyutta Altın ödüllü tost yarışmasında pes dedirten hırsızlık Mehmet Ali Erbil'in Hasan Can Kaya yorumu sosyal medyayı karıştırdı Canlı yayında kıyamet koptu! Didem Arslan o ismi stüdyodan kovdu Tazminatlarını isteyen işçilere polis ablukası