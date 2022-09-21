  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Belediye başkanı açıkladı: ''1 aylık suyumuz kaldı, kesintilere başlayacağız''

Belediye başkanı açıkladı: ''1 aylık suyumuz kaldı, kesintilere başlayacağız''

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kentin 1 aylık suyunun kaldığını açıkladı. Bilgin, ''Önümüzdeki süreçte haftanın 1 günü, bölgesel olarak su kesintilerine başlayacağız'' ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Üvey baba vicdansızlığı kamerada! Küçük çocuğu öldürmekten beter etti
Perinçek: ''Şam ziyaretimizi AK Parti'nin Amerikancı kanadı engelledi''
''Cumartesi Anneleri'' duruşması öncesi ortalık karıştı
İran'da Mahsa Amini öfkesi büyüyor! Kadınlar sokakta başörtülerini yaktı
Marmaris'te orman yangını! Alevler korkunç boyutta
Altın ödüllü tost yarışmasında pes dedirten hırsızlık
Mehmet Ali Erbil'in Hasan Can Kaya yorumu sosyal medyayı karıştırdı
Canlı yayında kıyamet koptu! Didem Arslan o ismi stüdyodan kovdu
Tazminatlarını isteyen işçilere polis ablukası