Anasayfa Video Galeriler Gündem Belediye Başkanı Muhittin Böcek böyle yalvardı: Yanıyoruz yardım edin Belediye Başkanı Böcek: Gündoğmuş‘dayız! Yanıyoruz yardım edin 02 Ağustos 2021 Pazartesi Saat: 17:25 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tahliye kararı verilen Gündoğmuş ilçesine yardım gönderilmesi için çağrıda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6107ff2f944170629b1fea13" allowfullscreen></iframe> Etiketler muhittin böcek gündoğmuş BENZER VİDEOLAR Burak Elmas'dan Falcao ve Feghouli'ye ''kulüp bulun'' mesajı Yangın bölgesinde A Haber ekibine tepki: ''Sayenizde!'' İstanbul'da sıcaklık 39 dereceye çıktı Dehşete düşüren anlar: Saçından sürükleyip, tekme tokat dövdüler Burası Muğla... Canlı yayında alevlerin arasından çıktı THK Başkanı'ndan ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna şaka gibi yanıt Demet Akalın'dan yangın bölgesine yardım... Gözyaşlarına boğuldu Rapçi Şehinşah'tan 'Erdoğan' göndermesi: Konserde çay fırlattı Yangında mahsur kalan gazeteciler böyle kurtarıldı