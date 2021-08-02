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  4. Belediye Başkanı Muhittin Böcek böyle yalvardı: Yanıyoruz yardım edin

Belediye Başkanı Böcek: Gündoğmuş‘dayız! Yanıyoruz yardım edin

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tahliye kararı verilen Gündoğmuş ilçesine yardım gönderilmesi için çağrıda bulundu.

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Etiketler muhittin böcek gündoğmuş
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