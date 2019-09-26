  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 26 Eylül 2019 18:55

Belediye Başkanı depreme okulda yakalandı

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, depreme bir okulda öğrencileri ziyaretinde yakalandı. Deprem anında yaşananlar kameralar tarafından kaydedilirken öğrencilerin hızla okulu boşalttığı görülüyor.

Video Galeri
Deprem uzmanları deprem anında bakın ne yaptı
Deprem uzmanları deprem anında bakın ne yaptı
Video Galeri
Depremde temeli yan yatan bina drone ile görüntülendi
Depremde temeli yan yatan bina drone ile görüntülendi
Video Galeri
Dişçide deprem anı kamerada
Dişçide deprem anı kamerada
Video Galeri
Avcılar'da deprem sırasında cami minaresinin yıkılma anı kamerada
Avcılar'da deprem sırasında cami minaresinin yıkılma anı kamerada
Video Galeri
Avcılar'da minarenin yıkılışı kameralara yansındı
Avcılar'da minarenin yıkılışı kameralara yansındı
Video Galeri
İstanbul'daki deprem binayı böyle salladı
İstanbul'daki deprem binayı böyle salladı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM