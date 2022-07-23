Anasayfa Video Galeriler Gündem Belediye Başkanı konserde sahneye çıktı- - Belediye Başkanı konserde sahneye çıktı- - 23 Temmuz 2022 Cumartesi Saat: 16:10 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62dbf3404bf15774797499b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MSB Muhteşem Yüzyıl müziğiyle patlaştı: 289 terörist etkisiz hale getirildi Iraklı Türk düşmanları sahnede: ''Türkler giremez!'' Ekonomist Murat Muratoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak ''nas'' çıkışı Şiddete uğrayan kadının, saldırgana verdiği ders kamerada İmamoğlu’ndan İstanbulluya yeni müjde Bir yabancı uyruklu sapık daha! Havuz sapığı ifşa oldu Trafik magandası kamerada! Kaza sonrası darp edildi Beşiktaş resmen açıkladı: Rıdvan Yılmaz yuvadan uçtu! Gözyaşlarını tutamadı Kadıköy'de metrobüste yangın paniği