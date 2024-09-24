Anasayfa Video Galeriler Gündem Belediye başkanı ve oğlundan husumetlilerine meydan dayağı Belediye başkanı ve oğlundan husumetlilerine meydan dayağı 24 Eylül 2024 Salı Saat: 17:10 Güncelleme: 24 Eylül 2024 Salı 17:10 Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Gülüç beldesi Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, oğlu ile aralarında husumet bulunduğu iddia edilen baba ile oğlunu darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f2c867d24219ef2d0a7913" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'de eşsiz bir keşif: Tek parça halinde gün yüzüne çıkarıldı İstanbul'da geçiş garantili yol isyanı: Bu sapağı kaçıran yanıyor Esenyurt'un eli silahlı, motosikletli haraç çetesi kamerada Polis katilinin annesinden şoke eden sözler: ''Ben devlete yalvardım'' Erşan Kuneri'nin 2. sezonunun beklenen fragman geldi Diyarbakır'da 100 kişinin öldüğü apartmana dair davada karar çıktı Uzman isim Türkiye'yi bekleyen tehdidi açıkladı: ''Yeni türler ortaya çıkacak'' Karadeniz'i çamura boğan sel felaketinin nedeni belli oldu 29 kişi can vermişti: Gece kulübü yangınında 13 kamu görevlisine dava