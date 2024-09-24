Belediye başkanı ve oğlundan husumetlilerine meydan dayağı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Gülüç beldesi Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, oğlu ile aralarında husumet bulunduğu iddia edilen baba ile oğlunu darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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