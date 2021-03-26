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Belediye Başkanı'na ''bilboard'' soruşturması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik'te bulunan billboardlarda 'İstanbul Sözleşmesi' ile ilgili yer alan ifadeler için Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında Bakanlık tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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