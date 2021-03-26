Anasayfa Video Galeriler Gündem Belediye Başkanı'na ''bilboard'' soruşturması Belediye Başkanı'na ''bilboard'' soruşturması 26 Mart 2021 Cuma Saat: 12:15 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik'te bulunan billboardlarda 'İstanbul Sözleşmesi' ile ilgili yer alan ifadeler için Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında Bakanlık tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605da64c09cd25439c3ad34b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Kırmızı'' ilde skandal görüntüler! Boğaziçililer şimdi de kampus nöbetine başladı Dereye uçan otomobilde can pazarı Ambulanstaki hastanın hayatını vatandaşlar kurtardı izmirSokak ortasında silahlı çatışma anı kamerada Bakan Koca'dan kritik toplantı sonrası önemli açıklamalar Canlı yayında Bakan Soylu için dikkat çeken iddia A Spor Fenerbahçe muhabirinin canlı yayında zor anları Ahmet Selim Kul: Erol Bulut sezon sonuna kadar kalıyor