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  4. Belediye Başkanına taciz suçlaması, görüntüler ortaya çıktı

Belediye Başkanına taciz suçlaması, görüntüler ortaya çıktı

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31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday olan Mardin Yeşilli ilçesi Belediye Başkanı Hayrettin Demir'in başkanlık makamında genç bir belediye çalışanıyla olan görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Demir görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu doğrulayıp genç kadın ile arasında "baba - kız ilişkisi" olduğunu söylerken, genç kadının bir başka belediyede görevlendirildiği...

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