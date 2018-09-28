Belediye başkanından huzurevi yangınıyla ilgili açıklama
28 Eylül 2018 16:45
Belediye başkanından huzurevi yangınıyla ilgili açıklama
İstanbul Sultangazi’deki huzurevi yangını ile ilgili konuşan İlçe Belediye Başkanı Cahit Altunay, ”Bizi sevindiren tek tarafı can kaybının olmaması, yaralının olmamasıdır. Yangının çıkma sebebi de şu anda araştırılıyor. Bu akşam hiç yaşlımızı transfer etmeden kendi odalarında yatıracağız” dedi. Sultangazi 75’inci Yıl Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan huzurevinde çıkan yangının...