Anasayfa Video Galeriler Gündem Belediye başkanından sel mağduruna tokat Belediye başkanından sel mağduruna tokat 01 Ekim 2023 Pazar Saat: 23:00 Yunanistan'da ikinci kez sel felaketiyle karşı karşıya kalan Volos kentinin Belediye Başkanı Ahileas Beos'un, sel mağduru bir kişiye tokat attığı bildirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6519cfd4b0792821a609bbb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Menzil Şeyhi'nin makyajı olay oldu Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ı suçlamıştı; işyeri kurşunlandı Fıstık deposunda mide bulandıran skandal: Afiyet olsun Türkiyem! Yine Karadeniz, yine yağmur, yine kabus: 5 dakikalık yağış koca şehri yuttu! A Haber muhabirine tekme tokat dayak Erdoğan'dan emekli maaşı sorusuna yanıt Bakan Yerlikaya açıkladı: O görüntülere soruşturma! Komşuların kaçak kat kavgası kanlı bitti Ankara'da bombalı saldırı: Hainler veterineri öldürüp aracını çalmış!