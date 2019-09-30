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  3. 30 Eylül 2019 09:40

Belediye başkanının makam aracına haciz

Aydın'ın İncirliova İlçe Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın makam otomobiline, bir önceki dönemde belediyeden çıkartılan işçilerin açtığı dava nedeniyle haciz konuldu.

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