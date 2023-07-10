Anasayfa Video Galeriler Gündem Belediye başkanının makam odasında silahlı saldırı Belediye başkanının makam odasında silahlı saldırı 10 Temmuz 2023 Pazartesi Saat: 13:30 Güncelleme: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 13:30 Sapanca Teleferik Yönetim Kurulu Üyesi B.Ö., Sapanca Belediye Başkanı'nın makam odasında uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64abddc1f00bea501735f803" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da silahlı kavga kamerada Hırsız, yardımsever vatandaşı böyle kullandı Muğla'da orman yangını Osmaniye'de 4 katlı bina çöktü: Yaralılar var Cep telefonuna giren virüs hayatını kabusa çevirdi O Türkiye'nin gerçek Şoför Nebahati... Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor! Denize kıyısı yok ama mavi bayraklı plaj var Türkiye'nin en yaşlı genci... Nadir görülen hastalığı kabusu oldu Ne dolar, ne altın, ne gümüş ne de bitcoin! 1 yılda 3 kat kazandırdı