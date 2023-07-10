  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Belediye başkanının makam odasında silahlı saldırı

Belediye başkanının makam odasında silahlı saldırı

Güncelleme:

Sapanca Teleferik Yönetim Kurulu Üyesi B.Ö., Sapanca Belediye Başkanı'nın makam odasında uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da silahlı kavga kamerada
Hırsız, yardımsever vatandaşı böyle kullandı
Muğla'da orman yangını
Osmaniye'de 4 katlı bina çöktü: Yaralılar var
Cep telefonuna giren virüs hayatını kabusa çevirdi
O Türkiye'nin gerçek Şoför Nebahati...
Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor! Denize kıyısı yok ama mavi bayraklı plaj var
Türkiye'nin en yaşlı genci... Nadir görülen hastalığı kabusu oldu
Ne dolar, ne altın, ne gümüş ne de bitcoin! 1 yılda 3 kat kazandırdı