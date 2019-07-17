Belediye değiştirdi, valilik söktü, eski tabela yeniden yerleştirildi
17 Temmuz 2019 14:15
Belediye değiştirdi, valilik söktü, eski tabela yeniden yerleştirildi
HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan yolu üzerinde bulunan caddenin İyaz bin Ganem olan ismini, daha önce terör suçundan ceza alan doktorun ismi ile değiştirme kararı valilik tarafından reddedilmesine rağmen gece saatlerinde değiştirdi. Valilik tarafından sökülen tabela, İyaz bin Ganem ismi ile yeniden takıldı. İçişleri Bakanlığı’nca kayyum atandığı dönemde, Sur ilçesinde açılan...