Belediye işçisi ile sokak köpeğinin iç ısıtan görüntüleri
25 Mayıs 2019 09:55
Belediye işçisi ile sokak köpeğinin iç ısıtan görüntüleri
Pendik’de belediye işçisinin sokak köpeğine masaj yapıp fırça ile kaşıması, iç ısıtan görüntülere sahne oldu. Belediye işçisi tarafından ilgi gören köpeğin halinden bir hayli memnun olduğu gözlendi. O duygusal anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Belediye işçisi ile sokak köpeğinin iç ısıtan görüntüleri, Pendik’de bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii’nin bahçesinde çekildi. Pendik...