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  3. 08 Ekim 2019 11:25

Belediye meclisinde AK Parti'ye tepki: Bu yüzden oy kaybediyorsunuz

Trabzon Belediye Meclisi'nde toplantı sırasında bir kişi kentsel dönüşümde mağdur edildiğini söyleyerek AK Parti'nin bundan dolayı oy kaybettiğini söyledi.

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