  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 09 Ekim 2020 11:30

Belediye önünde işsizim eylemi: ''Açız,, bebeğimi hastaneye götüremedim''

İzmir Büyükşehir Belediyesi önüne gelen biri engelli iki yurttaş yanlarında getirdikleri benzin bidonu ve bıçakla işsiz olduklarını söyledi. İki yurttaş Belediye Başkanı Tunç Soyer'den yardım istedi.

Video Galeri
Koronavirüslü baba ile çocuğunun bu görüntüleri olay oldu
Koronavirüslü baba ile çocuğunun bu görüntüleri olay oldu
Video Galeri
Nuri Alço taktiğiyle erkekleri tuzağa düşüren iki kadın yakalandı
Nuri Alço taktiğiyle erkekleri tuzağa düşüren iki kadın yakalandı
Video Galeri
Küçükçekmece'de kaldırım çöktü
Küçükçekmece'de kaldırım çöktü
Video Galeri
Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci çetesi kayınvalideyi de borçlandırmış
Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci çetesi kayınvalideyi de borçlandırmış
Video Galeri
Yazıklar olsun! Hastanedeki koronavirüs servisinde büyük rezalet!
Yazıklar olsun! Hastanedeki koronavirüs servisinde büyük rezalet!
Video Galeri
İstanbul trafiğindeki ölümüne eğlence kamerada!
İstanbul trafiğindeki ölümüne eğlence kamerada!
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM