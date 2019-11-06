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  3. 06 Kasım 2019 15:55

Belediye otobüsü alev aldı

Bursa'da seyir halindeki belediye otobüsü motor kısmından aniden alev aldı. Alevler otobüsün yarısını kısa sürede sararken, şoförün dikkati sonucu 40'a yakın vatandaş tahliye edilerek muhtemel bir facia önlendi.

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