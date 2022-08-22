Anasayfa Video Galeriler Gündem Belediye otobüsü kamyonete çarptı: Çok sayıda yaralı var Belediye otobüsü kamyonete çarptı: Çok sayıda yaralı var 22 Ağustos 2022 Pazartesi Saat: 12:40 Bursa'da arıza yapan meyve kasası yüklü kamyonete belediye otobüsü çarptı. Kazada 3'ü ağır 21 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63034f08c1ced7604305139b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da esrarengiz koku paniği Baraj gölünde tepki çeken kaçak yapıların sayısında artış Alkollü kişi ortalığı savaş alanına çevirdi! Esnafın tek yumruğu yetti AK Partili belediye Validebağ’a girdi, ortalık karıştı Twitch fenomeni genç kıza canlı yayında taciz Kadın futbolcunun gol sevinci maça damgasını vurdu Selçuk Bayraktar'dan Sümeyye Erdoğan'a Müslüm Gürsesli sürpriz Sokak ortasında kadına ''yasak aşk'' dayağı İETT otobüsünün yayaya çarpıp kaçtı