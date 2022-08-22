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Belediye otobüsü kamyonete çarptı: Çok sayıda yaralı var

Bursa'da arıza yapan meyve kasası yüklü kamyonete belediye otobüsü çarptı. Kazada 3'ü ağır 21 kişi yaralandı.

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