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  4. Belediye otobüsü şoförüne ''maganda'' saldırısı kamerada

Belediye otobüsü şoförüne ''maganda'' saldırısı kamerada

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Bursa'da belediye otobüsü şoförü, trafikte tartıştığı 2 kişinin tekme ve yumruklu saldırısına uğradı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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