Anasayfa Video Galeriler Gündem Belediye otobüsü şoförüne ''maganda'' saldırısı kamerada Belediye otobüsü şoförüne ''maganda'' saldırısı kamerada 11 Ocak 2024 Perşembe Saat: 21:30 Güncelleme: 11 Ocak 2024 Perşembe 21:30 Bursa'da belediye otobüsü şoförü, trafikte tartıştığı 2 kişinin tekme ve yumruklu saldırısına uğradı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a033d1a47b24a4a400cd73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul polisinden huzur uygulaması İBB Meclisi'nde şaşırtan anlar: Partisini eleştirdi, AK Parti'yi övdü Yunus Emre Konak yuvadan uçtu! Resmen Premier Lig'de İstanbul'da Forex operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Bir ''O'' eksikti ! Sıkı durun şimdi de ''Mesih'' geliyor Bıçaklanan Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: ''Canlarını siper ettiler'' İstanbul'da dehşet! İş arkadaşını sırtından bıçaklayarak öldürdü Kış ortasında bahar havası: Deniz suyu sıcaklığı havayı geçti Fırtına balık fiyatlarını uçurdu! Hamsinin fiyatını gören geri döndü