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  4. Belediye otobüsünde okul müdürü dehşeti: Yaşlı çifti hastanelik etiler

Belediye otobüsünde okul müdürü dehşeti: Yaşlı çifti hastanelik etiler

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Mersin'de belediye otobüsünde, okul müdürü olduğu öğrenilen bir kişi ile oğlu, biri 71 diğeri 77 yaşındaki yaşlı çifti darp etti. Korkunç olay saniye saniye kamera kayıtlarına yansıdı.

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