Anasayfa Video Galeriler Gündem Belediye otobüsünde okul müdürü dehşeti: Yaşlı çifti hastanelik etiler Belediye otobüsünde okul müdürü dehşeti: Yaşlı çifti hastanelik etiler 29 Şubat 2024 Perşembe Saat: 08:15 Güncelleme: 29 Şubat 2024 Perşembe 08:15 Mersin'de belediye otobüsünde, okul müdürü olduğu öğrenilen bir kişi ile oğlu, biri 71 diğeri 77 yaşındaki yaşlı çifti darp etti. Korkunç olay saniye saniye kamera kayıtlarına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e012f70240efeeaf0d55c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sis İstanbul'u yuttu; köprüler yok oldu; seferler iptal edildi İstanbul'da büyük fabrika yangını BTP Adayı Kuruçeşme’den Atatürk vurgusu yaptı İstanbul'da tramvay hattında feci ölüm! Seferler durduruldu ''Eşim beni öldürecek'' diyen kadının cesedi nehirde bulundu Erdoğan emeklilere seyyanen zam için son sözü söyledi Türk savaş uçakları Kıbrıs'ın güneyine indi Vallahi pes, billahi pes! Kaçak sığınmacılar bakın nereden çıktı Üniversiteyi halka açan rektör, tepki çeken uygulamayı böyle savundu