Belediye otobüsünde okul müdürü dehşeti: Yaşlı çifti hastanelik etiler

Mersin'de belediye otobüsünde, okul müdürü olduğu öğrenilen bir kişi ile oğlu, biri 71 diğeri 77 yaşındaki yaşlı çifti darp etti. Korkunç olay saniye saniye kamera kayıtlarına yansıdı.

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