Anasayfa Video Galeriler Gündem Belediyeden parasını alamayınca öyle bir şey yaptı ki.. Belediyeden parasını alamayınca öyle bir şey yaptı ki.. 28 Aralık 2023 Perşembe Saat: 08:05 Güncelleme: 28 Aralık 2023 Perşembe 08:05 Çorum’un Osmancık ilçesinde, önceki haftalarda bazı sokaklara kilit parke taşı döşendi. Taşların parasını alamayan yüklenici firma sahibi, döşenen parke taşlarını kepçeler ile sokaktan söktü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658d02249e626e6aa90fb1e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR BBC'den İsrail sansürü: Apar topar yayını kestiler DEM Parti önünde Türk bayraklı, sarı torbalı protesto Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem Otogarda dehşet! Şoför muavini ezerek öldürdü Küçük çocuk yemek aradığı çöp konteynırının altında kalarak öldü Kastamonu'da hayran bırakan kar manzarası! Havadan görüntülendi Adana Valiliği yakınında bomba alarmı Aldatılan kadın eşini sevgilisiyle minibüste bastı, kıyamet koptu! CHP'de bir belediye başkanı adaylıktan vazgeçti