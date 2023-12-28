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  4. Belediyeden parasını alamayınca öyle bir şey yaptı ki..

Belediyeden parasını alamayınca öyle bir şey yaptı ki..

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Çorum’un Osmancık ilçesinde, önceki haftalarda bazı sokaklara kilit parke taşı döşendi. Taşların parasını alamayan yüklenici firma sahibi, döşenen parke taşlarını kepçeler ile sokaktan söktü.

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