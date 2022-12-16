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Belediyenin dağıttığı yardım kolileri için skandal iddia

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Adana'da Sarıçam Belediyesi'nin ihtiyaç sahiplerine dağıttığı yardım kolilerindeki ürünlerin son kullanma tarihinin geçtiği ya da son kullanma tarihinin yaklaştığı iddia edildi.

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