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  3. 10 Nisan 2017 16:15

Belediyenin hasılatını gasp ettiler

Kağıthane Belediyesi'nin otoparklarına ait hasılatı taşıyan aracın önünü otomobille kesen silahlı 2 kişi görevliyi etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 10 bin TL gasp edip kaçtı.

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