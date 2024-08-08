Anasayfa Video Galeriler Gündem Belediyenin İmar Müdürü'ne silahlı saldırı Belediyenin İmar Müdürü'ne silahlı saldırı 08 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 13:21 Güncelleme: 08 Ağustos 2024 Perşembe 13:21 İzmir'de Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen, uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b49c430bbcc4f91e004963" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Herkes onu öldü sanıyordu, hurdalıktan çıktı, ailesini reddetti Türkiye'nin kanını donduran vahşette korkunç itiraf ''Ağrım var'' diye hastaneye başvurdu, mesanesinden çıkana kimse inanamadı İstanbul'da saniyeler içindeki hokus pokus hırsızlığı kamerada 78 ilde dev operasyon: Hepsi ''Mercek''e takıldı, 2 bine yakın gözaltı var Muğla'da orman yangını, alevler yerleşim yerlerine ulaşmıştı; güzel haber geldi Kardeşinin katil olmasını engellerken, ölümüne yol açtı Karadeniz sahilinde hortum kabusu: Tatilciler dev hortumu böyle izledi Adana'da göle düşen Rus helikopteri böyle çıkarıldı