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  4. Belediyenin otobüsüne şoför bulunamayınca koltuğa bakın kim geçti?

Belediyenin otobüsüne şoför bulunamayınca koltuğa bakın kim geçti?

Kastamonu'da hibe edilen otobüsü kullanmak için çalışan olmaması üzerine şoför koltuğuna Belediye Başkanı Cem Çınar

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