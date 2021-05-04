Anasayfa Video Galeriler Gündem Belediyenin otobüsüne şoför bulunamayınca koltuğa bakın kim geçti? Belediyenin otobüsüne şoför bulunamayınca koltuğa bakın kim geçti? 04 Mayıs 2021 Salı Saat: 21:01 Kastamonu'da hibe edilen otobüsü kullanmak için çalışan olmaması üzerine şoför koltuğuna Belediye Başkanı Cem Çınar Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60918be15bde8076945d6493" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Coğrafya öğretmeni 65 milyon yıllık fosil keşfetti! Geleceğin teknolojisi testi başarıyla geçti! Bu askerler uçuyor! Covid-19 geçirenlere hayati uyarı: Kullanmamak öldürebilir FETÖ'nün kritik ismi yakalandı 2 gündür aranan Kerim Can'dan sevindiren haber Van'da dehşet! Sokakta yakılmış ceset bulundu. İçişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu açıklaması Bahçeli fitili ateşledi: ''100 maddelik yeni Anayasa taslağı hazır!'' Koronavirüs kurbanları dozerlerle taşınıyor