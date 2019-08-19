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  3. 19 Ağustos 2019 12:25

Belediyeye kayyum atanan Vali Bilmez, makamına Erdoğan'ın fotoğrafını astı

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan ve göreve başlayan Vali Mehmet Emin Bilmez, makam odasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını astı.

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