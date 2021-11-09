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Belediyeye rüşvet operasyonu: Gözaltılar var

İzmir'de Kemalpaşa Belediyesi'nde rüşvet iddiaları üzerine yapılan operasyonda 6'sı belediye çalışanı 11 kişi gözaltına alındı.

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