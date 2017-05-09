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  3. 09 Mayıs 2017 11:50

'Belgeli' karpuzlar geliyor

YAZ aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz, Adana'da hasat edilmeye başlandı.

Video Galeri
Böyle dolandırıcılık görülmedi
Böyle dolandırıcılık görülmedi
Video Galeri
Otomobilin kadına çarpma anı kameraya böyle yansıdı
Otomobilin kadına çarpma anı kameraya böyle yansıdı
Video Galeri
55 yıldır şapka dikiyor
55 yıldır şapka dikiyor
Video Galeri
İnanılmaz kurtuluş kamerada
İnanılmaz kurtuluş kamerada
Video Galeri
Tarım işçilerini taşıyan minibüsle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüsle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 yaralı
Video Galeri
14 yılda 485 kişi keneden öldü
14 yılda 485 kişi keneden öldü