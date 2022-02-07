  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Belgesel değil, hayatın ta kendisi! Türkiye'de buz altından elle balık avı kamerada

Belgesel değil, hayatın ta kendisi! Türkiye'de buz altından elle balık avı kamerada

Erzincan’da vatandaşlar kış aylarında eksi 20 derecede elle balık avlıyorlar. Balık avının görüntüleri ünlü belgesel kanallarındaki görüntüleri aratmadı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Ebru Şancı'dan Hadise ile Mehmet Dinçerler aşkına olay yaratan yorum
İstanbul'da patlama! Yaralılar var
Türkiye'nin ''C vitamini deposu''na Avrupa'dan talibi var
Bakanlıktan elektrik isteyen yurttaşa ''çay'' ikramı
Buse Varol ile Alişan boşanıyor mu ?
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanılan silah bulundu
Denizin dibini boylayan F-35'in yeni görüntüleri sızdı
İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza
Veterinerde infial yaratan görüntü! Kedilere oda spreyi sıktı