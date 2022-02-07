Anasayfa Video Galeriler Gündem Belgesel değil, hayatın ta kendisi! Türkiye'de buz altından elle balık avı kamerada Belgesel değil, hayatın ta kendisi! Türkiye'de buz altından elle balık avı kamerada 07 Şubat 2022 Pazartesi Saat: 15:01 Erzincan’da vatandaşlar kış aylarında eksi 20 derecede elle balık avlıyorlar. Balık avının görüntüleri ünlü belgesel kanallarındaki görüntüleri aratmadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62010a09332d2966b16b2e73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ebru Şancı'dan Hadise ile Mehmet Dinçerler aşkına olay yaratan yorum İstanbul'da patlama! Yaralılar var Türkiye'nin ''C vitamini deposu''na Avrupa'dan talibi var Bakanlıktan elektrik isteyen yurttaşa ''çay'' ikramı Buse Varol ile Alişan boşanıyor mu ? Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanılan silah bulundu Denizin dibini boylayan F-35'in yeni görüntüleri sızdı İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza Veterinerde infial yaratan görüntü! Kedilere oda spreyi sıktı