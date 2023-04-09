Anasayfa Video Galeriler Gündem Belgeselleri aratmadı! Tuz Gölü'ne gelen flamingolar hayran bıraktı Belgeselleri aratmadı! Tuz Gölü'ne gelen flamingolar hayran bıraktı 09 Nisan 2023 Pazar Saat: 12:15 Güncelleme: 09 Nisan 2023 Pazar 12:15 Türkiye'nin 2'inci en büyük gölü Tuz Gölü'ne göçen flamingolar, renkli görüntüler oluşturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6432822eb5701c75dc3a6acf" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR mersin_de_kokunu_kurutma_operasyonu_70_gozalti İstanbul'da dehşet! Metronun önüne atladı Dilenciler saç saça baş başa birbirine girdi Asrın felaketinde yıkılan binaların karot örnekleri ortaya çıktı 5 milyon kişi mağdur: Meslekleri yüzünden oy kullanamıyorlar! AK Parti'den çok konuşulacak Muharrem İnce açıklaması 9 yaşındaki kız çocuğunun katledildiği ev kundaklandı ''75 kilometrelik fay 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek'' Nisan ayında kar sürprizi! O ilimiz yeni güne bembeyaz başladı