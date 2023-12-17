Belgrad Ormanı'nda korkunç ölüm! Ateş başında yanarak can verdi

İstanbul Sarıyer’de bundan yaklaşık 3 yıl önce 12 metrelik kuyudan yaklaşık 52 saat sonra sağ çıkarılan bir kişi Belgrad Ormanları’nda iddiaya göre ateş başında sohbet ederken alev aldı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657f48df41cab8f25d0342e3" allowfullscreen></iframe>