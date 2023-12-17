Anasayfa Video Galeriler Gündem Belgrad Ormanı'nda korkunç ölüm! Ateş başında yanarak can verdi Belgrad Ormanı'nda korkunç ölüm! Ateş başında yanarak can verdi 17 Aralık 2023 Pazar Saat: 22:15 Güncelleme: 17 Aralık 2023 Pazar 22:15 İstanbul Sarıyer’de bundan yaklaşık 3 yıl önce 12 metrelik kuyudan yaklaşık 52 saat sonra sağ çıkarılan bir kişi Belgrad Ormanları’nda iddiaya göre ateş başında sohbet ederken alev aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657f48df41cab8f25d0342e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da dehşet: Eşini çocuklarının gözü önünde defalarca bıçakladı Yüzlerce mahkum yakınından Ankara'da ''genel af'' eylemi Yine bir ''yüksek kâr'' dolandırıcılığı daha! KYK yurdunda yine asansör düştü! MİT'ten sınır ötesinde nokta operasyon Astım, bronşit ve KOAH hastaları bu mağaraya akın ediyor Bakan Göktaş'tan atama müjdesi Ankara'da doğal gaz sızıntısı: Bir aile hastanelik oldu Yılbaşında Antalya'ya turist yağacak