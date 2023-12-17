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  4. Belgrad Ormanı'nda korkunç ölüm! Ateş başında yanarak can verdi

Belgrad Ormanı'nda korkunç ölüm! Ateş başında yanarak can verdi

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İstanbul Sarıyer’de bundan yaklaşık 3 yıl önce 12 metrelik kuyudan yaklaşık 52 saat sonra sağ çıkarılan bir kişi Belgrad Ormanları’nda iddiaya göre ateş başında sohbet ederken alev aldı.

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