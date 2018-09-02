  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 02 Eylül 2018 15:55

Belhanda taraftarla tartıştı !

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası taraftarın büyük tepkisini çekti.

Bilgin Pro
Video Galeri
Günün özeti
Günün özeti
Video Galeri
Karantinadaki mahallelerde ilaçlamalar sürüyor
Karantinadaki mahallelerde ilaçlamalar sürüyor
Video Galeri
Dünyaca ünlü İznik çinisi bu müzede tanıtılacak
Dünyaca ünlü İznik çinisi bu müzede tanıtılacak
Video Galeri
İlçeyi sel vurdu
İlçeyi sel vurdu
Video Galeri
Soyguncuyu tişört ayrıntısı yakalattı
Soyguncuyu tişört ayrıntısı yakalattı
Video Galeri
Ölü sayısı 8’e yükseldi
Ölü sayısı 8’e yükseldi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM