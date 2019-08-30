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  3. 30 Ağustos 2019 16:46

''Ben gönüllü Tayyip’çiyim'' demesi dışarı atılmasını engellemedi

AK Parti istişare toplantısında İl Başkanına soru sormak isteyen bir vatandaş, zorla dışarı çıkarttırıldı.

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Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü
Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü
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Hükümet medyasında dikkat çeken çıkış: ''AK Parti yokuş aşağı gidiyor''
Hükümet medyasında dikkat çeken çıkış: ''AK Parti yokuş aşağı gidiyor''
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İstanbul Havalimanı’nda şüpheli paket
İstanbul Havalimanı’nda şüpheli paket
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Şüpheli araçtan 5 kilo patlayıcı çıktı
Şüpheli araçtan 5 kilo patlayıcı çıktı
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Selime Katedrali turistlerin ilgi odağı
Selime Katedrali turistlerin ilgi odağı
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Esnaftan HDP’li Sur Belediyesine çöp tepkisi
Esnaftan HDP’li Sur Belediyesine çöp tepkisi
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