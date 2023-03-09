Ben Hızırım deyip üç üniversite bitirmiş vatandaşı dolandırdı

İzmir'de kendisini Hızır Aleyhisselâm olarak tanıtan bir kişi, 3 üniversite bitiren bir kişiyi "paraları Cebrail Aleyhisselam'a vereceğim" diyerek dolandırdı.

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