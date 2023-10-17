Anasayfa Video Galeriler Gündem Benekli Ayhan ortaya çıktı! İşte ilk sözleri Benekli Ayhan ortaya çıktı! İşte ilk sözleri 17 Ekim 2023 Salı Saat: 20:30 Güncelleme: 17 Ekim 2023 Salı 20:30 Isparta'da feci şekilde darp edilen sosyal medya fenomeni ''Benekli Ayhan'' lakaplı Ayhan Koç, olayın ardından ortaya çıktı. Koç, ''Bana öldü demişler ama ben olaydan sonra 12 saat otobüs yolculuğu yaptım'' diye konuştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652ec4ae227d714b7b30a093" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tarım Kredi marketinde ''yüzde 50 indirim'' hüsranı Hülya Avşar'dan belediye başkan adaylığı sorusuna yanıt Türk gazetecilerin bulunduğu alana füze düştü! Bu herife ''taksici'' demek ''taksicilere'' hakaret! Kadına şiddete meydan dayağı! İstanbul'da şehir eşkıyaları restorana kurşun yağdırdı Şahika Ercümen'den bir rekor daha! Su altı pozları olay oldu Sıfır km aldığı araç aldı, hayatının şokunu yaşadı Milyonluk yeni daireler kağıt gibi yıkıldı