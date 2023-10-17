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Benekli Ayhan ortaya çıktı! İşte ilk sözleri

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Isparta'da feci şekilde darp edilen sosyal medya fenomeni ''Benekli Ayhan'' lakaplı Ayhan Koç, olayın ardından ortaya çıktı. Koç, ''Bana öldü demişler ama ben olaydan sonra 12 saat otobüs yolculuğu yaptım'' diye konuştu.

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