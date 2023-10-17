Anasayfa Video Galeriler Gündem Benekli Ayhan'a öldüresiye dayak Benekli Ayhan'a öldüresiye dayak 17 Ekim 2023 Salı Saat: 09:50 Benekli Ayhan lakaplı sosyal medya fenomeni Isparta’da darp edildi. O anlar ise cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652e2eb4e545e53db056cd63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da bahisle köpek dövüştürenlere şafak baskını Alzheimer hastası mezarlıkta ölü bulundu Fethiye'de kayalıklara düşen paraşütçü böyle kurtarıldı 56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var Türk donanması Doğu Akdeniz’e açıldı Milli maç öncesi silahlı saldırı: 2 kişi öldü İstanbul'da silahlı çatışma: 1 ölü TEM'de can pazarı! 26 araç birbirine girdi Meteoroloji uyarmıştı! Sağanak yağış sele dönüştü