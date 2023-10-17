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  4. Benekli Ayhan'a öldüresiye dayak

Benekli Ayhan'a öldüresiye dayak

Benekli Ayhan lakaplı sosyal medya fenomeni Isparta’da darp edildi. O anlar ise cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

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