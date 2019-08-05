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ERDOĞAN'DAN KAMU ÇALIŞANLARINA BAYRAM MÜJDESİ
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  3. 05 Ağustos 2019 15:42

''Beni kurtarın'' çığlıklarına yetişemediler...

Eskişehir'de, beraber yaşadığı adam tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının son sözleri ''Beni kurtarın, öldürecek'' oldu. Zanlı olaydan sonra intihar girişiminde bulundu.

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