Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Benimle ilgilenmediler'' deyip pompalıyla dehşet saçtı ''Benimle ilgilenmediler'' deyip pompalıyla dehşet saçtı 22 Şubat 2022 Salı Saat: 13:30 İstanbul Kağıthane'de gittiği müzikholde kendisiyle ilgilenilmediğini ve fazla hesap geldiğini öne süren şahıs, mekana pompalı tüfekle ateş açtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6214bb583490f325867c6663" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir anne dedektif gibi iz sürüp sapığı yakalattı! İşte Türkiye'deki Suriyelilerin Türkiye'yi sürükledikleri tehlike Dolandırıcıların yeni tuzağı elektrik faturaları İşçi servisi devrildi: 40 yaralı İstanbul'da istinat duvarı çöktü Katil balina balıkçılara dehşeti yaşattı! Camide imamı bıçaklayan zanlı tutuklandı Şeyda öğretmen evinde ölü bulundu Bahçeli'den yeni matematik hesabı: ''6'ya dikkat ediniz, ters çevirince 9 çıkar''