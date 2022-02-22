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''Benimle ilgilenmediler'' deyip pompalıyla dehşet saçtı

İstanbul Kağıthane'de gittiği müzikholde kendisiyle ilgilenilmediğini ve fazla hesap geldiğini öne süren şahıs, mekana pompalı tüfekle ateş açtı.

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