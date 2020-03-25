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  3. 25 Mart 2020 17:55

Bennu Yıldırımlar ile Nuri Bilge Ceylan'ın bu görüntüleri konuşuluyor

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı filmi sırasında oyuncu Bennu Yıldırımlar ile yaptığı konuşma sosyal medyaya damga vurdu.

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