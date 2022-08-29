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  4. Bensu Soral ve Edis'in sarmaş dolaş halleri düğünün önüne geçti

Bensu Soral ve Edis'in sarmaş dolaş halleri düğünün önüne geçti

Oğuzhan Koç- Demet Özdemir çiftinin düğününe ünlüler akın ederken, sosyal medyaya yansıyan bir görüntü düğünün önüne geçti.

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