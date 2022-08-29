Anasayfa Video Galeriler Gündem Bensu Soral ve Edis'in sarmaş dolaş halleri düğünün önüne geçti Bensu Soral ve Edis'in sarmaş dolaş halleri düğünün önüne geçti 29 Ağustos 2022 Pazartesi Saat: 21:30 Oğuzhan Koç- Demet Özdemir çiftinin düğününe ünlüler akın ederken, sosyal medyaya yansıyan bir görüntü düğünün önüne geçti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/630d05c160955a1a5a6426e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Emeklinin çilesi bitmiyor: Emekli promosyonu için bankalara akın ettiler Sanayi sitesinde korkutan patlama Okullar açılıyor, harcamalara dikkat Okullar açılıyor, harcamalara dikkat Abdullah Gül'ü kızdıran ''Anıtkabir'' iddiası Gülşen cezaevinden tahliye edildi e-Devlet'ten başvurdu: İsmini Ghezzal olarak değiştirecek İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza Türkiye'den Pakistan'a yardım