Benzin döküp yaktılar, karşısına geçip fotoğrafını çektiler
29 Eylül 2018 11:50
Benzin döküp yaktılar, karşısına geçip fotoğrafını çektiler
Samsun’da maskeli kimliği belirsiz 2 kişi benzin dökerek ateşe verdiği iş yerinin cep telefonu ile fotoğrafını çekip olay yerinden kaçtı. Maskeli şahısların iş yerini kundaklama ve yangının fotoğrafını çekme anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yangın, Samsun’un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre...